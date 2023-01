OD ANONIMUSA DO IGRAČA HAJDUKA! Evo tko je francusko-marokansko pojačanje Splićana

Ovaj zimski prijelazni rok jako je turbulentan u SuperSport HNL-u, neki kapitalni igrači odlaze iz klubova, a od velike četvorke, jedino su Hajduk i Rijeka aktivni u dovođenju igrača.

Tako je jučer u Split sletio malo poznati Francuz marokanskog podrijetla Yassin Benrahou pa su kolege iz SlobodneDalmacije kontaktirali marokanskog novinara Mouhiba Abdelilaha, kako bi iz prve ruke doznali tko je to došao podno Marjana.

Kao što smo već pisali Benrahou je došao iz fenjeraša druge francuske lige Nimesa, odakle dolazi besplatno, a u svojoj karijeri 170 centimetara visoki ofenzivni igrač igrao je i s Mbappeom.

📋Imran Louza starts for Nantes as they take on Nimes where Yassin Benrahou also has been included in the starting line-up. 🚨Kick-off at ⌚️3 PM. pic.twitter.com/h1q0kjDfYX

