OBJAVLJEN UZROK NESREĆE KOJA JE POTRESLA SVIJET! Evo zašto je pao helikopter vlasnika Leicestera

Britanska agencija za istraživanje zrakoplovnih nesreća objavila je rezultate istrage helikopterske nesreće u kojoj je 27. listopada, u blizini King Power stadiona, poginuo vlasnik nogometnog kluba Leicestera, Vichai Srivaddhanaprabha.

Dokazi kažu kako je helikpter, modela AQ169, pao zbog otkazivanja kontrola koje povezuju pedale u kokpitu i rotor na repu. Taj je kvar uzrokovao zaokret udesno koji pilot nije mogao ispraviti. Nedugo nakon toga helikopter je pao i eksplodirao.

Ipak, sada ostaje pitanje zašto sigurnosna sklopka koja povezuje pedale s rotorom nije bila spojena, a odgovor na to pitanje tek se treba razotkriti.

Podsjećamo, u padu helikoptera su osim vlasnika Leicestera poginuli i pilot Eric Swaffer te njegova djevojka Roza Lechowicz, kao i dvojica njegovih Vichaijevih suradnika, Nursara Suknamai i Kaveporn Punpare.

Investigators found the pilot’s pedals became disconnected from the tail rotor and caused the aircraft to make an uncontrollable right turn before it spun and fell, hitting the ground in a ball of flames https://t.co/L8qGE9hXbw

— Sky News (@SkyNews) 6. prosinca 2018.