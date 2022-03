O NJEGOVOJ REAKCIJI PRIČA CIJELI SVIJET: Prvo se želio obračunati, a onda je pao zagrljaj

Na utakmici između Norwicha i Brentforda koju su gosti dobili s 3:1, zasjenila je reakcija mladog braniča domaćina Brendona Williamsa u 40. minuti susreta.

Naime čvrsti mladić našao se u duelu s igračem Brentforda, obojica su pali na travnjak, a Williams je pao na protivnika i krenuo ga je malo “prodrmati”.

No u trenutku kada je ugledao koji je igrač posrijedi, u sljedećem trenutak pao mu je u zagrljaj, a Williams i Eriksen nasmijano su se digli s travnjaka.

Prepoznao Danca

Williams je shvatio kako se našao u duelu s Christianom Eriksenom, koji se nakon ružne epizode na Euru vratio nogometu u Engleskoj premier ligi.

Podsjetimo, Eriksen je dobio dozvolu da igra u Engleskoj, mada su ga savjetovali da nakon epizode s Eura prekine karijeru, ali Eriksen je ipak odlučio nastaviti u Premier ligi.

I like what Brendon Williams did when he realized that its Christian Erickson who brought him down pic.twitter.com/mnPKS6bnk7

— Tumza_lenyora (@lenyora_tumza) March 5, 2022