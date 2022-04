O HRVATSKOJ JE IZREKAO TOLIKO GLUPOSTI: Vatreni mu mogu izbušiti mrežu, motiv će biti neviđen

Autor: Andrija Kačić Karlin

O ždrijebu Svjetskog prvenstva može se pametno zboriti tek nakon što je zgotovoljen. Sve ispričano unaprijed nije vrijedilo ni u trenutku davanja izjava, a sada vrijedi apsolutno ništa. Kako je riječ tek o pukoj sreći i slučajnosti tako sva nadanja, želje i namjere padaju u vodu kada započne ples kuglica. Napose, kad završi…

I u tom sumanutom plesu Hrvatska nije isprve prošla loše, a ako gledamo optimistički unaprijed, mogla je i bolje. No, o tome koji retkić kasnije.

Dakle, Belgija kao najjača reprezentacija suparnik je od kojih drhte kosti, ali i ta nesumnjivo snažna i odlična reprezentacija zapela je u godine, ništa nije osvojila, a uvijek je bila tu negdje pri vrhu. Držimo da su Belgijci s ovom generacijom prošli zenit. I zašto ne bismo mogli s njima, uostalom neka se i oni pitaju malo kako će s nama.

Zgodna je stvar, kada je riječ već o najjačem protivniku, da nam je to europska momčad, jer dosad smo mahom s južnoameričkim momčadima, osim Argentine, imali neugodna iskustva. I Belgijci, navlas kao i mi, svoje najbolje igrače imaju po najboljim europskim klubovima. Tu nema neke velike razlike.

Stručnjaci će već sada reći – sve osim prolaza Belgije i Hrvatska bila bi velika senzacija.

Kako opreza ipak nikad nije dosta Zlatko Dalić sa svojim nogometašima ne smije zanemariti stručnost, prepredenost i motiviranost Maroka kojeg trenira nama znano lice, on je čak i svjetski rekorder. Bivši Dinamov trener Vahid Halilhodžić je već s četiri reprezentacije došao na svjetske smotre, on zna svoj posao.

Njegova metodologija je oštra, beskompromisna i bahata, nerijetko uspješna. Inzistira na potpunoj disciplini, redu, radu, ne libi se izbacivati iz momčadi i najbolje igrače samo da mu postava izgleda kao kolektiv. On momčadskom igrom melje suparnika, uvijek na istoj razini 90 minuta. To je njegov cilj u svakoj utakmici. Tu opuštanja ne da ne smije biti. Naprotiv, Maroko mora biti dočekan s potpunom mobilizacijom na startu naše skupine.

Kanada je ugodno iznenađenje kvalifikacija, ima dobrih igrača, postavljena je tipično europski, uporna do iznemoglosti, a o motivu niti nećemo. Realno, pojedinačnim kvalitetama daleko je ispod Hrvatske. A našoj reprezentaciji najbolji motiv protiv Kanade može biti brbljavi i bezobrazni bivši vratar Crvene zvezde Milan Borjan.

On je tolikih gluposti izrekao o Hrvatskoj, hvastajući sam sebe da je iz srpskog Knina i Dalmacije, a sve to našim napadačima može poslužiti kao neviđen motiv da mu propisno izbuše mrežu. Bio bi zaista red da ga Dalićevi puleni natrpaju golovima, makar je riječ o dobrom vrataru. No, bolji je brbljavac nego golman, to smo davno zaključili.

Eh sad, zašto je moglo biti i bolje kod ovog ždrijeba. Hrvatska se u slučaju prolaza križa sa skupinom gdje su Njemačka, Španjolska, Japan te pobjednik dvoboja Kostarike i Novog Zelanda. Bjelodano je, Nijemci i Španjolci su apsolutni favoriti. I ako idemo dalje zacijelo ćemo na njih.

Pa što. Ako mislite nešto velikog napraviti onda morate i nekoga velikog izbaciti. Osobno, mislimo tu i na Zlatka Dalića, gdje ćeš veće satisfakcije nego nalemati Španjolsku, neka to bude revanš za poraz u knock-out fazi nedavnog Eura. Kada smo iz minusa od 1:3 stigli do 3:3 i promašili onaj Kramarićev zicer. Kako bi to slatko bilo.

A i ti Nijemci? Ako ih je maznula Makedonija što ne bi i Hrvatska. Dakle, smjelo naprijed i gledati iz utakmice po utakmicu, kako veli Dalić. Nema razloga za paniku, strah. Znamo koliko vrijedimo i kakve igrače imamo.