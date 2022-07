NOVU ZVIJEZDU HNL-A U HRVATSKU JE DOVEO LEGENDARNI NAPADAČ: Golove je posvetio pokojnom ocu

Lokomotiva je pobjedom protiv Osijeka pokazala da će i ove godine biti nagazna mina za najopasnije ekipe. Nakon što su prošle godine bodove uzimali Dinamu ove sezone prva ‘žrtva’ je Osijek.

Treba biti realan pa reći da je Bjelica igrao praktički s drugom postavom, ali bez obzira na to ovo je velika pobjeda. Osijeku je ovo kiks kojem se nisu nadali na početku sezone, a pogotovo su u šoku jer su u četvrtak slavili u Kazahstanu.

Glavni krivac za to je Lokomotivin veznjak i HNL debitant, Blaž Bošković koji je s dva gola srušio goste s Drave: ‘ Stvarno sam prezadovoljan, drago mi je da sam dao svoj opipljivi doprinos osvajanju ovih bodova. Sretan sam zbog suigrača, momčad je uvijek najvažnija. Uložili smo veliki trud i na kraju nam se sve vratilo.’ rekao je za Sportske novosti.





Prepoznao ga Nikica Jelavić

Svoje golove je posvetio preminulom ocu: ‘Golove i pobjedu posvećujem mom pokojnom ocu koji je preminuo početkom godine. Njemu je ovo bio veliki san i ovo posvećujem njemu.’

Bio je u GOŠK-u i Posušju, a dijete je Zrinjskog, a u Lokomotivu ga je doveo nekadašnji napadač Lokse, ali i Hajduka, Evertona i Rangeresa, Nikica Jelavić: ‘Zahvalan sam mu na svemu. Primijetio me, potom smo u nekoliko navrata razgovarali, obavijestio je ljude s Kajzerice i lako smo se dogovorili o mom dolasku u Lokomotivu. Ovo je svakako veliki iskorak u mojoj karijeri, drago mi je što sam došao. Bilo mi je sjajno u GOŠK-u, ali ovo je ipak korak više.’

‘Veliki je potencijal, to uopće nije prijeporno. Razmišljao sam da ga stavim u momčad već protiv Dinama, ali nije bio posve spreman, praktički je izgubio dva tjedna na pripremama u Nizozemskoj zbog ozljede. Nije to bila teža ozljeda, ali stalno ga je nešto mučilo, tako da nije mogao odraditi sve što je trebao. No, sad je zdrav i nadam se da je pred njim dobra sezona, te da će nam biti pojačanje.’lijepo je o svojoj novoj zvijezdi rekao trener Lokomotive, Silvijo Čabraja.