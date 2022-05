NOVO PRIOPĆENJE DORHA GLEDE INCIDENTA NA A1: Određen istražni zatvor za 42-oje osumnjičenika

Nakon što su u Općinskom državnom odvjetništvu ispitali osumnjičenike u svezi s nemilim događajima na benzinskoj postaji na A1, novim priopćenjem oglasio se DORH koje prenosimo u cijelosti:

“Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici je 22. i 23. svibnja 2022. ispitalo u svojstvu osumnjičenika uhićenih 42-oje hrvatskih državljana zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela izazivanja nereda iz članka 324. stavak 2. Kaznenog zakona.

Postoji osnovana sumnja da su 31 punoljetni i 11 mlađih punoljetnih osumnjičenika, 21. svibnja 2022., kao pripadnici jedne navijačke skupine sudjelovali u grupi od oko 250 do 300 osoba i zaustavili promet na auto-cesti A1 za sva vozila, te potom trčeći krenuli prema benzinskoj postaji i nasrtali na policijske službenike. Osnovano se sumnja da su bacali razna aktivirana pirotehnička sredstva, staklene boce za piće, kamenje, iščupane prometne znakove, požarne aparate, kante za smeće i druge predmete. U događaju je dvadeset policijskih službenika zadobilo tjelesne ozljede te su oštećena četiri službena policijska vozila, kao i inventar benzinske postaje.

Ovo državno odvjetništvo je, nakon provedenih dokaznih radnji prvog ispitivanja osumnjičenika, podnijelo sucu istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv svih 42-oje osumnjičenika zbog opasnosti od ponavljanja djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku)”, navodi se u priopćenju.

And as it turned out, not 2 but 4 members of Torcida Split were shot.

Police said these 4 people were injured by ricochets as policemen fired warning shots, some into the air and some into the ground.

Detained hooligans can face a sentence from 6 months to 5 years in prison. pic.twitter.com/75Tiit1TGx

