Novo pojačanje stiže na Maksimir: Žele ga četiri kluba, a odabrao je Dinamo

Autor: I.L.

Dinamo je na korak do potpisa Kolumbijca Juan Cordobe. Tvrde to mediji iz Kolumbije, a i sam predsjednik je dao natuknuti isto. Ono što je jedino sigurno je to da je Cordoba odigrao svoju zadnju utakmicu za Derpotivo Cali .

Emotivno je proslavio posljednji gol u dresu kluba, a predsjednik Deportiva potvrdio je njegov odlazak: “Stiglo je nekoliko formalnih ponuda za Córdobu, ne samo jedna. Blizu smo, kao što sam uvijek govorio, dok se nešto ne potpiše za mene, ništa nije gotovo. Anderson Plata je stigao u grad Cali, razlog njegovog dolaska je odlazak Cordobe pa nam treba krilo.”

Dinamo je, navodno, prvotno ponudio 1,8 milijuna eura za Cordobu, Kolumbijci traže tri kako bi pokrili neke prijašnje dugove prema Atleticu iz Nacionala. Riječ je o 600 tisuća eura, navode kolumbijski mediji, koje su se razvukle još od transfera Luisa Fernanda Mosquere iz 2013.

Kritična pozicija

“Želim javno zahvaliti predsjedniku Nacionala, Sebastiánu Arangu Boteru, kao i dr. Carolini Ardili, jer smo uspjeli postići dogovor za koji se nadamo da ćemo ga ostvariti ovaj tjedan. Naravno, imajući na umu da su to problemi koji dolaze iz prijašnjih povjerenstava. Gotovo mjesec dana razgovaram s dr. Sebastiánom, tražeći alternative” dodao je predsjednik.

Ono što je ključno u svemu je to da je Cordoba iskazao veliku želju za dolazak u Dinamo jer zagrebački klub vidi kao idealnu sredinu za svoj razvoj. Nadalje, dolazi na poziciju koja je za Dinamo problematična i trebao bi biti veliko pojačanje.

Na Maksimir su stigli Marko Pjaca, Samy Mmaee, Ivana Filipovića i Raul Torrente. Dinamo je poslao ponudu i za Marca Pašalića, ali riječki klub je odbio jer traže znatno veći iznos.