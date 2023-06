Novo pojačanje dokaz je velike pogreške u Dinamu! Morao je ispravljati Čačićevu grešku

Autor: Ivan Lukač

Francuz za Francuza najbolji je opis onog što se dogodilo u Maksimiru u posljednjih tjedan dana. Od Dinama se nakon 5 godina oprostio vrhunski stoper i profesionalac Kevin Theophile–Catherine. Na stopersku poziciju doveden je njegov devet godina mlađi sunarodnjak Maxime Bernauer.

Prema pisanju L‘Equipea, Dinamo i francuski drugoligaš FC Paris pred realizacijom su transfera vrijednog 1,3 milijuna eura. Bernauer je po vokaciji stoper, visok 186 centimetara (nekoliko cm viši od Theophilea). Za sedmoplasirani klub francuske Ligue 2, 24-godišnji Bernauer odigrao je ove sezone 38 utakmica (zabio je i jedan gol).

Bude li upola na razini KTC-a navijači će biti zadovoljni. Njegovo dovođenje zbunilo je navijače jer Dinamo će imati pet stopera naredne sezone. Uz provjerenog Perića tu je i povratnik Boško Šutalo. Ristovski je nekoliko puta pokazao da može odigrati sjajno pa je tako zaustavio Livaju na Poljudu, Josip Šutalo gotovo sigurno odlazi, a Dinamu je još osim mladog Gurlice ostao i Mauro Perković.





Zašto Laurtisen nije ostao?

Perković je očito bio velika želja Čačića, a pod Bišćanom je igrao samo lijevog beka i to je odradio vrlo solidno. No, vidi se da dvojica stručnjaka drugačije razmišljaju. Bernauer je došao u klub jer ga je htjela nova uprava. To ne bi bilo potrebno da je voljeni Danac Laurtitsen ostao u klubu.

Međutim, Čačić je rekao da čovjek koji je bio dio šampionske europske generacije ne treba Dinamu pa je “Ras” otišao put domovine i sada igra za Brondby. Dinamo da ga je zadržao u ekipi i potpisao s njim novi ugovor vjerojatno nebi ni dovodio Bernauera.

Prvo (potencijalno) ovoljetno pojačanje Dinama nikada nije igralo na prvoligaškoj razini. Ne treba igrača, koji je na Transfermarktu procijenjen na 700.000 eura, unaprijed otpisati. Ali, sumnje su očekivane.

Ipak, ovo je možda početak Dinamovih skaut veza. Dario Šimić je prije dvije i pol godine posredovao prilikom dovođenja jednog 20-godišnjaka iz Lyonove B momčadi na San Siro, u transferu vrijednom – 1,3 milijuna eura.

Protekle je sezone danas 23-godišnji Pierre Kalulu odigrao za Milan 46 utakmica i na Transfermarktu dosegao vrijednost od 35 milijuna eura! Što će biti s novim Dinamovim stoperom tek ćemo saznati.