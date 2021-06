NOVINARI ISPITIVALI OLMA O HRVATSKOJ: ‘Da odgovaram na engleskom ili hrvatskom?’

U ponedjeljak u 18 sati Hrvatska će se susresti sa Španjolskom u sklopu osmine finala Europskog prvenstva. Vatreni će u Kopenhagenu igrati za četvrtfinale, a jedan Španjolac posebno će pamtiti taj susret.

Naravno, riječ je o Daniju Olmu koji bi se mogao naći u sastavu protiv Hrvatske, usprkos tome što nije igrao protiv Slovačke. Olmo je nastupao za Dinamo prije nego je otišao u Red Bull Leipzig za 22 milijuna eura. Danas je imao konferenciju za novinare koju je organizirao Španjolski nogometni savez.

Odgovarao je na pitanja španjolskih novinara, a zatim su na red došli hrvatski.

“Da odgovaram na engleskom ili hrvatskom?”, bilo je prvo pitanje Olma prije nego što je nastavio odgovarati na sjajnom hrvatskom.

Dani Olmo answering questions in Spanish and Croatian (and happy to do so in English too) during his press conference with Spain today @sidlowe pic.twitter.com/qmhhR028oW

— The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) June 26, 2021