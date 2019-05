NOVINAR DNEVNOG VIDIO JE SVE: Što je donijelo trofej Rijeci? Pa to je barem bilo lako prepoznati! Čak i prelagano

Svjedočili smo sjajnoj utakmici, dostojne svakog europskog finala, bio je to finale hrvatskog Kupa, kvalitetan i dramatičan, dobar i zanimljiv u lijepom ambijentu i s dobrom predstavom obje momčadi. Makar, Rijeka je zacijelo iznenadila i samu sebe, ponajprije konkretnošću i agilnošću, trener Igor Bišćan očito zna posao.

Najprije je otupio Dinamove oštrice au rijetkim izletima prema gore igrači Rijeke izvrsno su koristili nesmotrenosti Dinamove obrane. Padali su Petković i Ramhani u obrambenim zadacima i Rijeka je to odlično koristila. Ono što su pak griješili igrači Rijeke u obrani Dinamo nije primjećivao, i tu se svela diferencijacija u rezultatu.

U sezoni apsolutne dominacije Dinama Rijeka je osvojila veliki trofej, potvrdivši tako svoju stabilnost i moć, zato je Kup uvijek tako intrigantan i dramatičan.

Oh da, imao je Dinamo, jer i Zagrepčani su imali fine minute, prigodu vratiti se u utakmicu, učiniti preokret, no kako svaki finale ima svoje junake tako se u junaka prometnuo i Rijekin vratar Sluga koji je sjajnom, paradnom intervencijom obranio udarac s 11 meatara Danija Olma.

Dinamo je krenuo na sve ili ništa, ubrzo je uslijedila Kržićeva pljuska i Kvarner je poludio. Zasluženo je Rijeka došla do trofeja, kao da ga je više željela. Dinamo kao da se umorio od uspješne sezone, nije to bila prava slika Bjeličinog sastava koji je imao previše nedorečenosti, ponajprije u obrani.

Što je prevagnulo u korist Rijeke? To je odgovor kojeg je lako dati. Jednostavno, više raspoloženih igrača. Svoju inferiornost u kadru Rijeka je nadoknadila izvlačenjem motiva, zaista tko poznaje sport zna da onaj tko je osvojio jedan trofej ne može imati motiv kao onaj koji nema nijedan, a ima priliku osvojiti nešto. Dinamo je u prvenstvu pobjeđivao automatizmom, to ovdje nije moglo proći. Igor Bišćan je to očito znao…