Photo by Ziga Zupan / Sportida

NOVI VATRENI ROĐACI! Oni su budućnost reprezentacije svjetskih doprvaka, slavlje u obitelji je ogromno

Autor: Dnevno.hr

Kad je na popisu izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića osvanulo ime Darija Melnjaka, mnoge je iznenadilo njegovo uvrštavanje za utakmice protiv Walesa i Tunisa koje pred vatrenima stoje u lipnju. Ipak, riječ je o svojevrsnom “projektu” za već godinama deficitarnu poziciju lijevog braniča, a igrač turskog Rizespora trebao bi dobiti priliku za iskazivanjem na velikoj sceni.

Ovaj 26-godišnji Varaždinac u siječnju je u tursku ligu stigao iz slovenskih Domžala. U 15 nastupa kroz ovu kalendarsku godinu Melnjak je upisao četiri pogotka uz dvije asistencije. Na taj je način pomogao svome klubu da se probije u gornji dom ljestvice turske Super lige.

“Odlično mi je u Turskoj u zadnja četiri mjeseca i moram priznati da sam sad prvi put izbornikovu objavu reprezentativnog popisa pratio s većom znatiželjom i malim očekivanjem. Nakon dolaska u Rizespor shvatio sam da je turska liga ipak malo veći izlog te sam poslije nekog vremena počeo vjerovati da bi se i moje ime moglo naći među kandidatima. Presretan sam, drago mi je što sam pozvan u reprezentaciju. Zahvalio bih svima na velikoj podršci koju su mi pružali i prije poziva, ali i svima koji su mi čestitali nakon što je izbornik objavio i moje ime”, rekao je Melnjak u razgovoru za Sportske novosti.

Melnjak će prvi put dijeliti svlačionicu sa svjetskim klasama poput Luke Modrića i Ivana Rakitića, no jedan će mu reprezentativac zasigurno olakšati prilagodbu. Riječ je o Darijevu bratiću Marku Rogu, članu Napolija koji je proljeće proveo na posudbi u Sevilli.

“Sanjali smo da bi se takvo što jednog dana moglo dogoditi, da zajedno zaigramo, a sad se i ostvarilo, i to u reprezentaciji. Marko je bio jedan od prvih koji me nazvao nakon što je stigao poziv izbornika.”

Izbornika Zlatka Dalića vjerojatno znate odranije, s obzirom na to da ste obojica Varaždinci?

“Poznajemo se. Doduše, ja sam iz Nedeljanca, ali to je odmah pokraj Varaždina. Pozdravili bismo se kad smo se sreli, i to je bilo to, ništa posebno.”