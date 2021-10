NOVI VATRENI HIT U SVOM KLUBU! ‘Jasno je da je on njihovo najbolje pojačanje!’

Prošlog petka za Hrvatsku je debitirao novi igrač Kristijan Jakić. Bivši igrač Dinama doživio je fantastičan uzlet u karijeri, a prepoznali su to i njemački mediji.

Jakić je nedavno stigao u Eintracht iz Frankfurta gdje je svega u par mjeseci oduševio tamošnju javnost. Njemački Frankfurter Allgemeine Zeitung odlučio je ispričati njegovu priču..

Put Jakić bio je zbilja nevjerojatan; od Istra, preko Dinama do reprezentacije i Bundeslige u svega nekoliko godina.

Nijemce je fascinirao njegov put do reprezentacije, koji su nazvali ‘božanstvenim putem’ na ‘otok bogova’. Usprkos tome što je odigrao svega šest minuta protiv Cipra, uspio je lijepo uposliti Brekala kod trećeg pogotka, a i samo je nagovijestio što od njega mogu očekivati Hrvatska i Eintracht.

Kristijan Jakic is off to a strong start with Eintracht. What are your first impressions of our new number 6️⃣? 🦅🔥#SGE pic.twitter.com/vXv7FZJOPh

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_us) September 22, 2021