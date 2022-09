NOVI UGOVOR ZA ŠTIMCA: Savez od njega traži nešto što je ova reprezentacija samo jednom uspjela

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Iako je to bilo za očekivati savez je to i potvrdio, Igor Štimac ostaje izbornik Indije. Hrvatski strateg ostat će izbornik barem do Azijskog kupa koji se igra sljedeće godine.

‘U prvoj točki sastanka je tehnički odbor predložio produljenje ugovora izborniku reprezentacije Igoru Štimcu do Azijskog kupa 2023. godine’. Također, pred Štimcom je jasan cilj.

Savez je izjavio da Indija ima jedan cilj, a to je plasman u četvrtfinale Azijskog kupa. Do sada se to dogodilo samo jednom, davne 1964.,a pred Štimcom je sada da to ponovi.





Veliki izazovi

Indija je od tada nastupila samo četiri puta te nijednom nisu prošli grupnu fazu. Ako Štimac ne ispuni navedeni zahtjev dobit će otkaz na mjestu izbornika.

Izbornik Indije je od 2019. te je s njom uspio biti na najvišoj poziciji u kvalifikacijskoj skupini za SP još od 2002. Ipak, bilo je to i dalje nedovoljno za nastavak borbe za odlazak u Katar.