Novi udarac za Modrića u Španjolskoj: Bio je već uzrujan, a sad i ove trenerove riječi

Luka Modrić je rano u novoj sezoni u Španjolskoj u drugom planu u Real Madridu. Bilo je tako u prvom kolu novog prvenstva, s 10-ak minuta na terenu u pobjedi nad Athleticom u Bilbau, a 10-ak minuta veću minutažu imao je u jučerašnjem dolasku do 3:1 u Almeriji u drugom ligaškom kolu.

Modrić je na putu do pobjede nad Almerijom igrao od 72. minute, što je donijelo još jedan udarac s obzirom na to da su u prvom planu sada drugi, oni mlađi, predvođeni novim pojačanjem, 20-godišnjim engleskim reprezentativcem Judeom Bellinghamom.

Modrić je ovom situacijom u Realu već uzrujan, kako je objavio španjolski Mundo Deportivo. Sada su tu i riječi trenera Carla Ancelottija koje neće pomoći u ovoj situaciji iako ih je iskusni Talijan pokušao i ‘zapakirati’ uz tvrdnju da kapetan Vatrenih ostaje jednako važan u klupskom dresu.

“Bit će jednako važan, ali je moguće da će igrati manje minuta. Ne znam”, rekao je Realov trener o Modrićevoj situaciji.

Tako govore riječi, a potez talijanskog trenera govori da se u Modrićevom statusu nije previše promijenilo s obzirom na to da je i protiv Almerije počeo na klupi, kao i na startu prvenstva u nastupu u Bilbau.

So Ancelotti is actually serious about benching Modric? https://t.co/Qx2Du8Sx4u

— 🦁 (@Praise_Ffs) August 19, 2023