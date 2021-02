NOVI UDARAC ZA LIVERPOOL: Još jedan važan igrač izgubljen do kraja sezone?

Autor: F.F

Katastrofalne vijesti za Liverpool i Jurgena Kloppa. Kao da nije dovoljno igrača na listi ozlijeđenih, prošli vikend na istoj se našao i kapetan Jordan Henderson.

Veliki je to udarac za Liverpool i njegovog veznjaka koji se ozlijedio na utakmici protiv gradskog rivala Evertona. Nagađalo se kako bi Henderson mogao izbivati mjesec ili dva, no pojavila se informacija kako bi mogao biti van stroja do kraja sezone. Do toga će doći ukoliko se igrač odluči na operaciju prepona, što bi ga udaljilo s terena i na duži period.

Liverpool gotovo cijelu sezonu muku muči s ozljedama, pogotovo u zadnjoj liniji. Koliko je Henderson važan za Kloppa i Liverpool pokazuje i činjenica da je kapetan u posljednje vrijeme igrao i stopera samo kako bi pomogao svojoj momčadi.

Liverpool se trenutno nalazi tek na 6. mjestu Premier lige s 40 osvojenih bodova.