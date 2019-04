NOVI TRENUTAK U AFERI BOČKAJ: ‘Ma kakva čokoladica, nije bilo niti namjernog zabijanja u benzinsku…’

Autor: Dnevno.hr

Hrvatske dnevne novine 24 sata objavile su 2. ožujka članak u kojem se navodi da se nogometaš Osijeka, tada nestašni Petar Bočkaj namjerno zabio u benzinsku postaju u Osijeku nakon koncerta folk-zvijezde Saše Matića.

Razlog je, kako su napisali, bio u jednoj običnoj čokoladici. Pisalo je da se Bočkaj, tada vjerojano pod utjecajem alkohola, namjerno zabio u staklo benzinske postaje i svojim automobilom ušao unutra jer nije mogao dočekati smjenu oko ponoći i kraj obračuna blagajne. Htio je, vele, pošto-poto pojesti čokoladicu kako bi ugasio želju za slatkim.

Međutim, prema navodima njegova odvjetnika Vedrana Pajića, to sve nisu istinite tvrdnje. On kaže kako nije došlo do namjernog zabijanja te kako razlog tome nije bila čokoladica.

Evo njegova priopćenja koje je poslao na 24 sata:

‘Bio na koncertu Saše Matića, u izlog se zabio zbog čokoladice?’ (https://www.24sata.hr/sport/bio-na-koncertu-sase-matica-u-izlog-se-zabio-zbog-cokoladice-616979), objavljenog 2. ožujka 2019. godine.

Sukladno članku 41 i 42 Zakona o medijima, objavljujemo ispravak informacije:

‘Neistiniti su navodi iz članka objavljenog dana 2. ožujka 2019. godine ‘Bio na koncertu Saše Matića, u izlog se zabio zbog čokoladice’, da bi gospodin Petar Bočkaj namjerno izazvao prometnu nesreću zabivši se u benzinsku postaju i sjeo u vidljivo oštećeni Mercedes i pobjegao s mjesta nesreće. Također je neistinito da bi isti to učinio jer nije mogao dočekati smjenu djelatnika da mu prodaju čokoladicu’.