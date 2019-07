NOVI TRENER GA NEĆE: Santini dobio nogu u Anderlechtu, ide kod Garetha Balea u Kinu

Naš reprezentativac Ivan Santini sjajno je igrao u prošloj sezoni za Anderlecht, u tridesetak utakmica zabio je 16 golova, no klub nije došao do trofeja i traži novog napadača. A Santinija prodaje u Kinu, jer ga ne želi novi trener Vincent Kompany.

I sve je izvjesnije da će Santini u Kinu, za odštetu od dva milijuna dolara i to u klub za kojeg je potpisao Gareth Bale, Velšanin iz madridskog Reala. Bale će u tom klubu, Jiangsu Suningu, zarađivati 22 milijuna dolara. Santini će desetak puta manje, a dva milijuna dolara pripasti će i Anderlechtu za odštetu.

Jiangu Suning je član najvišeg ranga kineskog nogometa, momčad je mahom sastavljena od Kineza, u trenutačnoj postavi ima samo trojicu stranaca – Talijana Edera, koji je napdač kao i Santini, njegovog sunarodnjaka Gabriela Palettu, te veznjaka Alexa Teixeiru iz Brazila. Trener je Rumunj Cosmin Olaroiu.

Iako su čelnici Anderlechta Caenu samo godinu ranije platili tri milijuna, potpisali su i gubitak jer s tim novcem koji će dobiti mogu angažirati drugog napadača.