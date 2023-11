Novi trener Ajaxa hitno pozvao Šutala na razgovor

Josip Šutalo kao velika zvijezda otišao je u ovom ljetnom prijelaznom roku u nizozemskog giganta Ajax, koji je od njega očekivao da bude vođa obrane i pomogne klubu iz Amsterdama u lovu na Feyenoord.

No Jošku je loše krenulo u Ajaxu, čak je slavni klub u jednom trenutku bio i na dnu ljestvice u Nizozemskoj i na kraju došlo je do smjene trenera te je momčad John Van ‘t Schip.

Novi strateg startao je s dvije pobjede i malo vratio nadu navijačima Ajaxa, a čim je došao u klub odmah je zatražio sastanak s Josipom Šutalom, oko njegove pozicije u momčadi i očekivanja koje ima od Vatrenog.

Hitan razgovor

“Vidio sam nogometaše koji su se uzdigli, koji su uspjeli pobijediti i same sebe. Josip Šutalo igrao jako dobro i koncentrirano, Bergwijn je bio važan kod prvog gola, a Berghuis je sudjelovao u čak tri. To su dečki koji moraju nositi momčad i mislim da su u posljednje dvije utakmice dobro obavili taj zadatak. Jasno, momčad ima još mnogo prostora za napredak.

Ajax’s interim manager, John van ‘t Schip, on Josip Šutalo:

“We have talked about many changes within the team, about the possibility of him not understanding his teammates well. However, he needs to understand one thing, and that is that I see him as a leader in defense. We… pic.twitter.com/ZFlJL0se8C

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) November 6, 2023