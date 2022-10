NOVI ŠOK ZA ZLATKA DALIĆA: Ozljeda srebrenog Vatrenog došla u najgori čas

Upravo na dan kada je Zlatko Dalić objavio prošireni popis reprezentativaca za predstojeće Svjetsko prvenstvo u Katru, loše vijesti stižu iz Grčke, gdje se sinoć pred kraj utakmice protiv PAOK-a ozlijedio Domagoj Vida.

Vida je za njegov AEK igrao do 89. minute kada je zamijenjen zbog ozljede, a nalazi nisu baš obećavajući za srebrenog Vatrenog.

Injury update 🏥 Domagoj Vida has suffered an adductor contusion, meaning it is possible he won't return before the World Cup break 🤕 pic.twitter.com/IPzuvJOSJ0





— AEK Insider (@AEKFCENGLISH) October 31, 2022