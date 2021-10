NOVI ŠOK ZA MANCHESTER UNITED! Legenda završila u bolnici za vrijeme debakla

Vikend derbija diljem nogometnih liga je iza nas.

U La Ligi su se obračunali Barcelona i Real Madrid, u Italiji Inter i Juventus te Roma i Napoli, dok je u Premiershipu odigran dvoboj između Manchester Uniteda i Liverpoola na mitskom Old Traffordu.

Ono što je trebala biti prava poslastica za sve neutralne navijače pretvorila se u katastrofu, bar za domaće navijače. Pet puta je David de Gea išao po loptu u svoju mrežu, a Alisson s druge strane jednom, no taj pogodak Cristiana Ronalda je poništen. Za goste su pogađali Keita, Jota te tri puta Salah, a ‘Crveni vragovi’ bili su osramoćeni pred svojom publikom koja je napustila stadion već krajem prvog poluvremena pri rezultatu 0:4.

Utakmicu su pratile mnoge legende iz oba kluba, neki s tribina, a neki iz bolnice, točnije iz šok sobe.

Naime, Rio Ferdinand završio je u bolnici iz još uvijek nepoznatih razloga te je na Twitter objavio fotografiju s opisom:

“Ovih 60 minuta me poslalo u šok sobu”, napisao je Ferdinand, a u 60. je minuti na ‘Teatru snova’ bilo već 0:5.

This 60 mins have sent me to A&E…

FFS

🤬🤬🤬#MUNLIV pic.twitter.com/4Ktb3gQqo5









— Rio Ferdinand (@rioferdy5) October 24, 2021