NOVI ŠOK ZA HRVATSKOG TRENERA: Srpski veznjak odbija trenirati i želi transfer

Ivan Jurić drugu sezonu provest će na klupi Torina, ali se klub nalazi u velikim problemima. Problem nisu financije nego uprava kluba koja je naljutila Jurića zbog lažnih obećanja, a čini se i igrače.

Kapetan klub srpski veznjak Saša Lukić odbio je trenirati i traži hitan transfer. Veliki je ovo udarac za Jurića jer Torino danas otvara sezonu protiv novog prvoligaša, Monze.

‘Saša je nazvao trenera i rekao mu da nije ljut na njega, dapače, istaknuo je da mu je žao te da nije ljut ni na suigrače, ni na nekog iz stožera, ali mu je isto tako poručio da ga više ne zove za utakmice i ne računa na njega.’ tvrdi izvor blizak klubu. Lukić nije otputovao u Monzu.

‘Saši je dosta, bijesan je zbog prekršenih obećanja koja mu je dao predsjednik Cairo. Ima ponude i želi otići jer mu još nisu produljili ugovor iako su obećali da hoće’ tvrdi isti izvor.

Torino manager Ivan Jurić and sporting director Davide Vagnati got into a fight today, just 17 days before Torino’s season starts.

Vagnati: “I make the squad.”

Jurić: “You don’t make s**t.” pic.twitter.com/7FHYJoeSW1

— Zach Lowy (@ZachLowy) July 27, 2022