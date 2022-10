NOVI PROBLEMI ZA DINAMO: Ionako porozna obrana, bit će još više oslabljena u Londonu

Dinamo je ovu sezonu bio odlučan kako će napokon izgraditi pravu obranu za Ligu prvaka i zbog toga je kupljen Boško Šutalo iz Atlante, koji je uz prezimenjaka Josipa trebao biti okosnica modre obrane.

Boško Šutalo nije imao sreće već početkom sezone, teško je ozlijeđen u sedmom kolu i mladi branič će zbog ozljede propustiti Svjetsko prvenstvo, a niti Joško nije potpuno zdrav ove sezone, mada ima više sreće od Boška.

Josip Šutalo također je već jednom ove sezone bio malo dulje van stroja, no ipak je igrao za Dinamo i reprezentaciju, ali nažalost opet se ozlijedio u porazu od Milana u Ligi prvaka.

Bez Šutala na Chelsea

Josip tako nije igrao za modre u porazu u Osijeku, a vjerojatno ga neće biti ni na raspolaganju u srijedu, kada Dinamo igra zadnju utakmicu skupine Lige prvaka u Londonu protiv Chelsea.

Pouzdani branič vjerojatno neće više niti zaigrati za Dinamo, ali njegov nastup u Katru na Svjetskom prvenstvu nije upitan.

Fabrizio Romano announced that RB Leipzig are interested in signing Josip Šutalo (22) from Dinamo Zagreb.

Joško Gvardiol (22) – Centre Back

Josip Šutalo (22) – Centre

It will be beautiful to see them atleast half of the season to play together in Bundesliga. 😍🇭🇷 pic.twitter.com/10gaDemdJJ









— Pro Future Stars (@ProFutureStars1) September 23, 2022