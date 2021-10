NOVI PROBLEMA ZA DALIĆA! Otpao reprezentativac koji je bio ključan u pobjedama nad Slovačkom i Slovenijom

Hrvatska će za nekoliko dana odigrati prvi susret u listopadskim kvalifikacijama protiv Cipra (8. listopad), a potom slijedi i domaći ogled protiv Slovačke u Osijeku, tri dana kasnije.

Izbornik Zlatko Dalić u novim utakmicama kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. godine neće moći računati na vratara Osijeka Ivicu Ivušića zbog ozljede, a koji je u dvobojima protiv Slovačke i Slovenije prošlog mjeseca branio u prvoj postavi te u oba navrata sačuvao svoju mrežu netaknutom.

🔄 Following a medical, #Croatia goalkeeper Ivica Ivušić will miss the upcoming @FIFAWorldCup qualifiers, and is replaced in the national team by @LutonTown goalkeeper Simon Sluga.#Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/mUFqJGu7lt

— HNS (@HNS_CFF) October 4, 2021