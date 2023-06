Novi preokret, Brozović prihvatio Saudijce: Uspjeli slomiti Vatrenog, može postati najplaćeniji hrvatski nogometaš

Događaji oko Marcela Brozovića više podsjećaju na vožnju toboganom smrti nego na nogometni transfer, jer toliko uspona i padova i promjena, teško da se sjećamo.

Marcelo je sada je već jasno na izlaznim vratima Intera, a kamo će, zapravo najviše ovisi o veznjaku Vatrenih, koji bi igrački najvjerojatnije u Barcelonu, no Katalonci nemaju novaca, barem za Broza.

Al Nassr Cristiana Ronalda već je sve dogovorio s Interom, kojem bi na ime odštete za Hrvata došlo 23 milijuna eura, što je lijepa svota za klub u dugovima, ali Broz ne nećkao, ili barem do sad.

Fabrizio Romano, najpoznatiji svjetski pratitelj zbivanja u transferima igrača, objavio je da je Brozović pristao na ponudu Al Nassra. Verbalni dogovor je tu, a sada treba još samo proći potpis ugovora.

To bi se trebalo dogoditi sutra. Brozovića prije toga čeka liječnički pregled, a nakon toga bi došao potpis koji bi 30-godišnjeg Vatrenog zadržao u Saudijskoj Arabiji do ljeta 2026.

EXCLUSIVE: Marcelo Brozović says yes to Al Nassr proposal, here we go! Verbal agreement reached, waiting to sign all the contracts. 🚨🟡🔵🇸🇦 #AlNassr

Understand he will undergo medical tests on Friday and then final check to the contracts.

Deal will be valid until June 2026. pic.twitter.com/AGgQZRrcIl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023