NOVI POTRES NA POLJUDU! Kopić možda neće preživjeti dan! Stiže legenda Hajduka i to s ogromnom svitom!

U turbulencijama koje doživljava Hajdukov zrakoplov oni koji su odgovorni za letjelicu najradije bi promijenili pilota. Zanemarujući činjenicu da su na zrakoplovu otkazali motori, svinula se krila, a možda i ponestaje goriva…

Trener Željko Kopić je u šest prvenstvenih kola osvojio samo četiri boda, ispao iz Europe, a partije koje Hajduk pruža su neuvjerljive, dosadne i neučinkovite. Posve je jasno da će prvi na udaru biti trener, zašto bi bio krivac onaj tko je prodao najbolje igrače i potom nije kupio nekoga tko je dostojan zamijeniti one koji su otišli.

Boljka koja je stara koliko i nogomet najočiglednija je u Hajduku koji je u zadnjih desetak godina promijenio toliko trenera da jednostavno nema stručnjaka koji drži do sebe a da nije bio barem nakratko u Hajduku. Kroz cijelo to vrijeme igračka promenada poprima razmjere komedije, u Hajduku je bilo takvih igrača koji se ne mogu nametnuti životu, kamoli profesionalnom nogometu. Sportski direktori obavljali bi neke svoje poslove, stradavao bi polbičaju trener, svi su navikli na „činjenicu„ da treneri pojma nemaju.

No, je li to zaista tako?

Ovo sad njje priča u upravljačkom modelu Hajduka oko kojeg se vode burne polemike, Hajduk je probleme sa strukom doživljavao i u drugačijim uvjetima upravljanja, a podaci o razvoju mladih igrača iz vlastitog omladinskog pogona su dugo razočaravajući. Postajući eldorado za strane nogometaše koji su neafirmirani Hajduk je izgubio na igračkom identitetu, a gubitak lokalnog obilježja u svojoj momčadi Hajduk teško podnosi.

Sad je Kopić na udaru i teško će preživjeti još koju noć kao prvi trener Hajduka, makar je njegova odgovornost s ovakvim igračkim kadrom – zanemariva. Istina jest, ima u Hajduku igrača koji su bolje plaćeni od stručnjaka Nase, ali čija odgovornost može biti ako neki igrač igra za pola milijuna rura godišnje – slabije od onog koji je na stupendiji? Nikako trenerova!

A tu će spoznaju ubrzo dobiti i Kopićev nasljednik, prije ili kasnije. Pa, bio to i Igor Tudor, stručnjak i bivši nogometaš Hajduka i Juventusa kojeg navijači obožvaju. Tudor će nesumnjivo imati podršku tribine, pa i uprave, ali deklarativno. Hajduk je sada u tako ozbiljnoj situaciji da više niti jedan trener neče imati 24 sata kredita. Pa, klub tabori na dnu ljestvice s četiri boda iz šest utakmica.

Tudor bi zacijelo želio doći, pod svojim uvjetima i sa svojim idejama o restruktuiranju momčadi, neki govore čal i da bi doveo cijeli svitu trenera sa sobom i da bi čak postavio Pletikosu kao sportskog dirktora. To bi bila potpuno nova klupska politika, a pitanje je može li to Hajdukova uprava ispratiti? Ili će se klub okrenuti egzistencijalnim minimumu pa angažirati Orešćanina iz omladinskog pogona. Neki spominju i Talijana Eduarda Reju koji se kao skrasio u mirovini, ali je nervozan i želi raditi. Ostane li Kopić biti će to ovome treneru pakao od posla. Svaka će mu utakmica biti kvalifikacijska, a dosad nije pokazao da s ovim kadrom može pokrenuti momčad. Vjerojatno to nitko ne bi mogao, ali tu se Kopića ne pita za mišljenje.