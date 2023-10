Novi posao za jednu od legendi Vatrenih, ovo je čekao četiri godine

Poslije tri godine čekanja, Nikola Jurčević ima novi posao. Jurčević je preuzeo dužnost izbornika reprezentacije Libanona, a time je došao do novog posla na klupi nakon odlaska s izborničkog mjesta u Azerbajdžanu.

Jurčević je klupu Azerbajdžana napustio u prosincu 2019., a u međuvremenu je trajalo čekanje koje je sada prekinuto.

Objavom o preuzimanju klupe Libanona nastavlja se trenerska karijera koju je Jurčević gradio i u hrvatskoj reprezentaciji u stručnom stožeru Slavena Bilića.

Dok je bio igrač, Jurčević je postao jedna od legendi Vatrenih s obzirom na to da je bio u generaciji s kojom je Hrvatska prvi put bila na velikom natjecanju nakon osamostaljenja, na Euru 1996. u Engleskoj.

🚨 BREAKING! The FA have appointed Nikola Jurčević as Lebanon’s first team coach. pic.twitter.com/DyaKXyMS7I

— Lebanon Football Guide 🇱🇧 (@LebanonFG) October 2, 2023