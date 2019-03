NOVI NAPADAČ VATRENIH ODGOVARAO NA VRUĆA PITANJA! ‘Znam što se piše o meni, ali reći ću vam jedno…’

Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji predstoje dva velika izazova. Na rasporedu su kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo protiv Azerbajdžana i Mađarske, a uoči prvog službenog treninga nakon okupljanja reprezentacije pred novinare su izašli Bruno Petković i Borna Barišić.

“Odličan osjećaj, nekakva naplata za sav rad proteklih godina. Nekad nije sve išlo kako je trebalo, na meni je da potvrdim da ovdje nisam zbog ozljeda, da tu nisam zbog ozljeda i deficita, kako se priča. Stiže mi jedan period dokazivanja. Nadam se igrati, ali sve ovisi o momčadi, naravno da neću biti ljut ako previše ne igram. Još nisam ni osjetio atmosferu, ali ugodni su i super su me primili. Vidjet ćemo kakva situacija bude”, rekao je novi napadač Vatrenih, Petković.

Petković je komentirao pohvale…

“Nije baš da imam previše izbora pa se prilagođavam. Nisam vidio pohvale, previše sam se ovih dana vucarao po medijima, a to ne želim. Svakome godi kompliment, od svakoga, a pogotovo izbornika. Na meni je da se dokažem i pokažem da mogu odigrati i biti važan dio momčadi”, kazao je Petković.

Na lijevog beka trebao bi stati igrač glasgovskog Rangersa, Borna Barišić, jer su ranije otpali Strinić i Pivarić.

“Pa gledajte, ja ako dobijem priliku, ja ću je pokušati i iskoristiti. Spreman sam, to je najbitnije. Vrlo je bitno krenuti od starta odlično, ne treba podcjenjivati protivnika. Vidjeli smo puno primjera gdje slabije ekipe iznenade, no ne bježimo od uloge favorita. Imamo širok kadar, to je najbitnije, odgovornost je na nama novima u obrani, naravno, ali ovo je druga reprezentacija svijeta, odgovornost mora biti na svima koji igraju”, zaključio je Barišić.