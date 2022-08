NOVI KRIZNI SASTANAK, BJELICA NA ODLASKU? Spominje se nova opcija, u igri i nasljednik

Autor: Dnevno.hr/I.K.

U Osijeku i dalje nema mira u ranoj fazi sezone, poslije teškog udarca koji je donijelo ispadanje protiv kazahstanskog Kizilžara u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, uz poraz s 2:0 u uzvratnoj utakmici u Gradskom vrtu potkraj srpnja.

Nakon toga, Osječani su u prvenstvu došli do dva boda u dvije domaće utakmice, protiv Slaven Belupa i proteklog vikenda protiv Varaždina, između toga dogodio se poraz s 1:0 protiv Istre 1961 u Puli, a dan iza remija protiv Varaždinaca, s 2:2 u Gradskom vrtu, ponovno se priča o odlasku Nenada Bjelice s klupe.

Takva opcija u igri je na novom kriznom sastanku u Osijeku, na kojem će Bjelica sjesti za stol s mađarskim vodstvom kluba.





Strpljenja više nema?

Kako donose Sportske novosti, čini se da strpljenja više nema i da Bjeličinom boravku na klupi Osječana dolazi kraj. Na današnjem sastanku najavljen je i dolazak Ferenca Sakalja, predsjednika kluba, a glavna tema bit će detalji razlaza s trenerom. Pri tome, spominje se i nova opcija koja bi mogla učiniti rastanak financijski manje bolnim za klub.

U igri nova ponuda

Kako su približile SN, mogući rastanak dogodio bi se bez financijske naknade za Bjelicu, koji bi se toga odrekao, a njegov jedini uvjet bio bi isplaćivanje ostalih članova stručnog stožera do kraja, kako ugovor nalaže. Za Osijek bi to značilo trošak od oko 500 tisuća eura, što bi klubu lakše palo nego da mora isplatiti i Bjeličin ugovor do kraja.

Dođe li do takve trenerove ponude na sastanku s vodstvom kluba, mogao bi se dogoditi i razlaz u rezultatskoj krizi koja se nastavlja.

Glavni kandidat – bivši trener

U priči o Bjeličinom nasljedniku, u prvom je planu Ivica Kulešević, barem kao privremeno rješenje na klupi. Kulešević je već bio trener prve momčadi, posljednji put preklani, a u klubu je i dalje zaposlen pa bi mogao uskočiti kao brza zamjena.

Nakon toga, možda u igru uđu i druge opcije, među kojima se najviše spominje povratak Zorana Zekića na klupu Osijeka, kako smo pisali nedavno. Zekić je i dalje na klupi Slaven Belupa, s kojim je proteklog vikenda slavio vrijednu gostujuću pobjedu u Rijeci, a s obzirom na to da mu sa Slavenom ide dobro u ranoj fazi prvenstva – pitanje je bi li se prihvatio teškog posla u Osijeku, ako se otvori takva prilika.

Ako Bjelica postigne dogovor s mađarskim vodstvom kluba i napusti Gradski vrt, nasljedniku u sadašnjoj situaciji i s psihološki uzdrmanom momčadi definitivno ne bi bilo lako.