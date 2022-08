NOVI KANDIDATI ZA SPAŠAVANJE VLAŠIĆA: Spominje se veliki klub, povezivali su se i ranije

Na početku nove sezone u engleskom Premiershipu, još uvijek nema jasnog odgovora na pitanje o statusu Nikole Vlašića u londonskom West Hamu. Za vrijeme priprema, bilo je najava da za 24-godišnjeg hrvatskog reprezentativca dolaze bolji dani u Londonu, ali približavanje prve ovosezonske službene utakmice donijelo je promjenu smjera.

S obzirom na nesigurni status kod Davida Moyesa koji ulazi u novu sezonu na klupi West Hama, Vlašić bi trebao naći najbolje rješenje za nastavak klupske karijere, u borbi za svoju poziciju u sastavu Hrvatske na SP-u u Kataru. Jedna od opcija koje se spominju je posudba u Torino, kojem je na klupi hrvatski trener Ivan Jurić, ali nije jedina.

Iz Italije dolaze informacije i o drugim zainteresiranima za Vlašićevo dovođenje.

Nikola Vlašić bi karijeru mogao nastaviti u talijanskom klupskom nogometu, gdje još nije igrao, no kako piše novinar Nicolo Schira, pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu, zainteresirana je i Valencia, koja bi 24-godišnjeg Vatrenog voljela dovesti na posudbu. Vlašić ni u Španjolskoj za sada nije bio u akciji u klupskim bojama.

Nikola #Vlasic is not in #Moyes’s plans and he can leave #WestHam in the summer #transfers window. #Torino and #Valencia have asked info for him on loan. #WHUFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 6, 2022