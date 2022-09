NOVI HRVATSKI TALENT (17) BRZO RASTE: Velikan za njega dao milijune, a sada i nova nagrada

Hrvatska reprezentacija traje u svjetskom vrhu, a među potencijalnim nasljednicima sadašnjih zvijezda, svoje mjesto u dresu Vatrenih u perspektivi vidi i mladić za kojeg se već pročulo, 17-godišnji Lovro Zvonarek, donedavno u Slaven Belupu, čiji je talent prepoznao veliki Bayern.

Hrvatski tinejdžer je tijekom ljeta otišao iz Koprivnice u redove bavarskog velikana uz odštetu od 1,8 milijuna eura, nešto više od 13,5 milijuna kuna, a potencijal koji ima stavio ga je na ‘radar’ i drugdje, ne samo u Njemačkoj.

Zvonareka je po talentu u svoj odabir 60 najboljih svjetskih igrača u generaciji ’05. uvrstio engleski The Guardian, ističući ovog mladića koji je u dosadašnjem tijeku sezone zaigrao u dresu druge momčadi Bayerna.

Ranije, 17-godišnji vezni igrač napadačkog usmjerenja bio je u akciji za Slaven Belupo, a ondje je njegov talent ‘brusio’ trener Zoran Zekić, ranije poznati prvoligaški napadač. Zekićevo iskusno oko prepoznalo je što Zvonarek može.

‘Ima duboko razumijevanje puno stvari’, opisao je Zekić kvalitete mladog nogometaša, a približava The Guardian. ‘Razmišlja nevjerojatno dobro. Kreće se jako dobro bez lopte, ali uvijek zna što napraviti i dok loptu ima u posjedu’, dodao je Zvonarekov donedavni trener.

Dok je bio u Slavenu, Zvonarek je u dresu koprivničkog kluba postao najmlađi strijelac u povijesti HNL-a. Imao je 16 godina i 14 dana dok je lani u svibnju, pri kraju pretprošlog prvenstva, zabio jedini gol u pobjedi s 1:0 protiv Varaždina na domaćem terenu. Time je pretekao Alena Halilovića, koji je u dresu Dinama imao 16 godina, tri mjeseca i 19 dana dok je zabio svoj prvi prvoligaški rekord i došao do ranijeg rekorda.

Zvonarek je kao tinejdžer bio i Slavenov kapetan, a u novom poglavlju svoje karijere, do sada je u dresu Bayerna II u bavarskoj regionalnoj ligi zabio jedan gol i ubilježio jednu asistenciju u devet nastupa za svoju momčad. Pored toga, ima i dva nastupa za Bayern u Ligi prvaka mladih.

Mladi hrvatski veznjak odnedavno gradi svoj put u Bayernu, a ide naprijed i u reprezentativnom dresu u mlađim dobnim kategorijama. Do sada je bio u akciji u nekoliko uzrasta, zaključno s U18 reprezentacijom, a s potencijalom o kojem se priča, sve što je prošao jako mlad trebalo biti tek prvo poglavlje.

Lovro Zvonarek with his first #FCBayern Amateure goal. pic.twitter.com/9jODbKICcT









— BayernTalente (@CampusVid2) July 31, 2022