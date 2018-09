NOVI DETALJI SKANDALA S DRAGOM ĆOSIĆEM! HRT istražuje slučaj, njemu izvanredni otkaz, zamjenu već našli!

Autor: DNEVNO

Sportskom novinaru i komentatoru Dragi Ćosiću bit će uručen izvanredni otkaz, a navodno mu je već pronađena i zamjena u sportskoj redakciji HRT-a. To je neslužbena tvrdnja RTL-a, nakon što je u javnost procurila informacija da je legendarni komentator osumnjičen za preprodaju karata na crnom tržištu na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

U igri su navodno četiri karte za finale SP-a s Francuskom kojima je cijena dosezala nevjerojatnih 20 tisuća eura. Prodaju tih karata u posljednji je trenutak blokirala FIFA, koja je o cijelom slučaju izvijestila Europsku radiodifuzijsku uniju (EBU) za očitovanje, a od tamo je zahtjev za očitovanje stigao i do HRT-a.

Ćosić je sada navodno u Portugalu gdje mu kći studira i na produženom je odmoru, ali nagađa se kako je sve to zbog istrage, tvrdi to 24sata pozivajući se na izvor s HRT-a. Isti medij tvrdi kako će Ćosiću vjerojatno prijetiti i kazneni progon jer je oštetio tvrtku.

“Kako je HRT otkupio prava, oni su tako bili partneri FIFA-e i Eurovision Broadcasting Uniona pa smo kao takvi, a i još je Hrvatska igrala u finalu, dobili četiri VIP ulaznice. No, to je dobila naša kuća, a ne Drago Ćosić osobno. Nije ih smio ni dijeliti, ni prijateljima ni navijačima, kako on tvrdi. To je bilo vlasništvo HRT-a koji je otkupio prava, tako da ovo ispada kao krađa”, kazao je izvor s HRT-a za 24sata.

S HRT-a i dalje nema službene potvrde da je Ćosić bip taj koji je preprodavao karte, ali ovo su nam poslali kao službeno objašnjenje.

“Hrvatska radiotelevizija pokrenula je postupak utvrđivanja povrede radne obveze za nekoliko svojih djelatnika vezano za zloupotrebu ulaznica za Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji, za utakmice na kojima je nastupila Hrvatska nogometna reprezentacija.

Nakon što su se četiri ulaznice za finale Svjetskog nogometnog prvenstva pojavile u prodaji, FIFA (Svjetska nogometna organizacija) zatražila je od EBU (Europska unija javnih televizija), čiji je HRT član, objašnjenje o okolnostima pojavljivanja spornih karata u prodaji.

Odmah nakon zaprimljene službene informacije od EBU, HRT je poduzeo sve potrebne mjere i radnje te o tome obavijestio nadležna državna tijela radi provođenja daljnjih izvida”.