NOVI DETALJI NESREĆE KOJA JE POTRESLA SVIJET! Što je uzrokovalo preranu smrt voljenog nogometaša? Evo odgovora

Autor: Dnevno,hr

Danas se malo prije podneva na španjolskoj autocesti A-376 koja vodi od Seville do Utrere dogodila strašna prometna nesreća u kojoj je život izgubio 35-godišnji nogometaš Jose Antonio Reyes. Sudbina je htjela da to tako bude, i to baš na putu između njegove rodne Utrere i Seville gdje je počeo svoju nogometnu karijeru, ali i ostvario neke od njenih najplodnijih trenutaka.

Reyes je u Sevilli odigrao ukupno osam profesionalnih sezona i zadužio je taj klub. Sada su poznati i neki novi detalji nesreće. Naime, Reyes se sam vozio spomenutom cestom, izgubio kontrolu nad vozilom i sletio s ceste. Njegov je automobil izgorio, a Reyes se nije uspio izvući. Nije poznato što je kumovalo tom događaju, ali se pretpostavlja da je uzrok ljudski faktor.

Više će detalja jasno biti poznato nakon opsežnije istrage, a za bivšim nogometašem Seville, Atletica, Reala, Benfice i Arsenala tuguju već mnogi na društvenim mrežama.

El Córdoba Club de Fútbol lamenta comunicar el fallecimiento de José Antonio Reyes tras un accidente de tráfico. Eres, fuiste y serás por siempre parte de nuestra historia. Descansa en paz. pic.twitter.com/GQl4trtp54 — Córdoba CF (@Cordobacfsad) June 1, 2019

Roto. Destrozado. No tengo palabras. Todo el cariño a la familia. ¡Siempre te recordaremos, amigo! DEP hermano https://t.co/RKxTsdZlTl — Sergio Ramos (@SergioRamos) June 1, 2019