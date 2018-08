NOVE OGROMNE PROMJENE U HAJDUKU! Nadzorni odbor odlazi, poznat datum novih izbora!

Udruga Naš Hajduk izašla je s priopćenjem kako će se raspisati novi izbori Nadzornog odbora i to 15. prosinca 2018. godine. Naš Hajduk je dobio mandat za izbor članova Nadzornog odbora Hajduka i odlučio je izborima riješiti novonastale probleme.

Aktualni NO Hajduka trebao je ostati na toj funkciji do druge polovice 2019. godine, ali kriza koja potresa klub posljednjih tjedana, potvrda je kako NO ne odrađuje dobar posao i zato se Naš Hajduk odlučio na izbore.

Nakon što se raspišu izbori, na njih se mogu prijaviti svi članovi, a onda će se između 37 tisuća njih birati novih sedam članova Nadzornog odbora.

Priopćenje udruge Naš Hajduk:

“Udruga Naš Hajduk izbore za novi saziv Nadzornog odbora HNK Hajduk Split š.d.d. obavit će 15. prosinca 2018. godine. U sljedećem razdoblju će se raspisati poziv za sve koji se žele kandidirati, a Udruga će, kao i u prethodna dva, osigurati provođenje izbora po najvišim standardima”.