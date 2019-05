NOVE GLAVOBOLJE ZA IZBORNIKA: Jedan od ključnih igrača Vatrenih šokantno otpisan u klubu

Prilično šokantna vijest stiže iz Škotske: lijevi bek Vatrenih i jedna od glavnih obrambenih uzdanica, Borna Barišić, u sljedećem prijelaznom roku napušta Rangerse. Tvrdnje su to škotskog Daily Recorda, a činjenica je da Barišić više nema status prvotimca, niti je u kadru trenera Stevena Gerrarda.

Barišić se ozlijedio na utakmici Mađarske i Hrvatske, a Rangerse i Gerrarda posebno je naljutio odnos HNS-a prema njima i igraču, odnosno, činjenica da Barišića nisu odmah poslali na pregled u Glasgow.

Nakon toga Barišić više nije igrao za prvu momčad, a Gerrardm u je dao priliku tek na prijateljskoj utakmici druge momčadi protiv Liverpoolove mlade momčadi. Prema tvrdnjama škotskog medija upravo je ta utakmica presudila Barišiću i tada ga se uprava odlučila riješiti.

Hrvatski reprezentativac u tom je susretu igrao od prve minute i Rangers je gubio 0:4, a izjednačili su na 4:4 tek kada su mlađi igrači ušli umjesto starijih. Gerrard je potom poludio zbog nezalaganja Barišića i suigrača pa ih je napao nakon utakmice.

“Naravno da sam bio ljut. Pa gubili smo 0:4 od skupine klinaca. Svaki trener s kojim sam ja surađivao isto bi postupio. Nije smjelo doći do tog rezultata”, rekao je Gerrard.

Progovorio je potom i o igračima koje će otpustiti.

“Ako postoje igrači koje ne trebam, lako je to riješiti, pokazat ću prema njima iskrenost i respekt. Ako postoji netko komu ne mogu osigurati minutažu, reći ću mu, a nakon toga budućnost nije u mojim rukama. Onda je sve na igračima, hoće li ostati i biti negdje oko momčadi ili će otići u potrazi za minutažom. Za mene to nije problem, pozvat ću ih u ured jednog po jednog i priopćiti im da je to realnost”, rekao je Gerrard.

Barišić je ove sezone za Rangerse upisao 15 nastupa u škotskom prvenstvu i imao tri asistencije, dok je u Kupu odigrao tri utakmice. U skupini Europske lige upisao je dvije utakmice u kojima je ostvario jednu asistenciju.