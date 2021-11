NOVE BRIGE ZA DALIĆA UOČI ODLUČUJUĆIH UTAKMICA! Liječnik Vatrenom strogo zabranio nastup!

Dinamov protivnik u Europskoj ligi West Ham na utakmicu protiv Genka otišao je bez Nikole Vlašića.

Hrvatski reprezentativac je trebao zaigrati od prve minute na gostovanju u Belgiji, ali je na treningu u srijedu dobio jak udarac u glavu. Naravno, riječ je o slučajnom događaju prilikom duela sa suigračem.

Vlašić je silno želio nastupiti protiv Genka te je tražio da zaigra na vlastitu odgovornost.

Liječnik West Hama nije želio riskirati te je zabranio nastup hrvatskom reprezentativcu. Logično, liječnici su iznimno oprezni kada je u pitanju ozljeda glave.

