‘MA NOVAC SE TROŠIO NENAMJENSKI I POVUKLI SMO SE’! Brozović se oglasio nakon optužbi da je ostao dužan pola milijuna kuna

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Dok Inter i dalje čeka da Brozović ozdravi on pak u Hrvatskoj vodi pravnu bitku protiv Futsal kluba Gorica čiji je bio sponzor, ali se povukao.

Iz kluba su objavili: “Obitelj Marcela Brozovića ponudila se da bude sponzor kluba, obećali su pomoći i to je bilo lijepo od njih, pogotovo od Marcela, koji je kazao da će dolaziti na kampove, družiti se s djecom, donirati dresove, promovirati futsal u Velikoj Gorici… To traje već treću sezonu. U prve dvije je uplatio po 100.000 kuna za svaku, što je bilo i dogovoreno, no prema ugovoru u ovoj trećoj 2022./23. trebao je dati 600.000 kuna. Dao je samo 100.000, a dužan nam je ostao pola milijuna kuna” rekao je predsjednik za Sportske novosti.

"Već pet mjeseci nismo dobili ni kune, a i dalje nosimo ime Epic Brozo, dok kao sponzora vodimo i Kirocrops. Moramo se prvo obratiti odvjetnicima da vidimo smijemo li skinuti ime Epic Brozo dok se slučaj ne riješi. Ne želimo napraviti nikakav pogrešan korak."





Oglasio se odvjetnički tim

Na navedene optužbe vrlo brzo se oglasio i odvjetnički tim brončanog Vatrenog:

“Istina je da smo željeli pomoći razvoj malonogometnog kluba Gorica kroz ugovor o donaciji isključivo zbog toga što je Marcelo Brozović vrlo senzibilan prema lokalnom području gdje je i započeo svoje prve nogometne korake, kao i zbog toga da se novcem iz donacije razvija i unaprijeđuje rad sa mladim generacijama i u tom pravcu smo izvršili i prvu uplatu koja nije beznačajna za drugoligaške malonogometne klubove.”

Zatim su objasnili zašto nije došlo do daljnjeg ulaganja:

“No, nakon toga dobili smo indicije da se novac ne troši namjenski, a odgovorni ljudi malonogometnog kluba nisu odgovorili na naše pozive da nam i knjigovodstveno opravdaju iznos koji smo uplatili.”









Obzirom da druga strana niti u jednom trenutku nije spremna dostaviti dokaze da je novac transparentno trošen već se iz svega navedenog može zaključiti da se radi o pokušaju iznude i prevare za nečiju osobnu korist smatramo da je korak na koji smo se odlučili jedina razumna i logična odluka, a za štetu koju ovom prilikom Igor Mostarlić čini lažnim objavama Marcelu Brozoviću tražit ćemo zadovoljštinu na višim instancama putem kojih ćemo i kazneno prijaviti odgovorne osobe u malonogometnom klubu Gorica, ne samo zbog netransparentno trošenog našeg novca već i zbog širenja laži i neistina putem medija”, stoji u priopćenju koje je potpisao odvjetnik Dragan Dramac.