NOVA TUGA U KLUBU VATRENOG, PREMINUO VELIKI IGRAČ: Pamti se kako ih je spasio, a to je bio tek početak…

Tužni dani vladaju u Tottenhamu u kojem od ove sezone igra i Ivan Perišić, jedan od novih aduta momčadi koju vodi Antonio Conte. Talijanski trener, momčad i ostatak kluba nedavno su se oprostili od Gian Piera Ventronea, stručnjaka za tjelesnu pripremu koji je preminuo od leukemije nekoliko tjedana nakon što je doznao za tešku bolest, a ovog vikenda, londonski klub objavio je vijest da je u 74. godini preminuo John Duncan, nekadašnji Tottenhamov nogometaš, koji je ostavio trag u razdoblju od 1975. do ’79. godine.

Po dolasku u London iz škotskog Dundeeja, Duncan je u dresu Tottenhama imao 103 nastupa u kojima je zabio 53 gola. Učinak mu je bio na po jednoj lopti u protivničkoj mreži u svake dvije utakmice, a nedugo nakon što je došao, u klubu je ostavio trag pomažući mu u ostanku u najjačem rangu natjecanja.

‘U listopadu 1974. napustio je Škotsku i došao na sjever Londona, a tada je postao prvo pojačanje tadašnjeg trenera Terryja Neilla nakon što je došao na klupu. Njegovih 12 golova u toj sezoni nas je praktički ostavilo u prvoj ligi, bio je naš najbolji strijelac’, stoji na Tottenhamovoj službenoj stranici u tužnom oproštaju od Johna Duncana.

Niz golova u dresu Tottenhama po dolasku u klub bio je tek Duncanov početak na sjeveru Londona. U istom stilu išao je i dalje, s prosjekom od jednog zabijenog gola u svakoj drugoj utakmici, što je bio dokaz njegove realizatorske klase, kako je klub istaknuo opraštajući se od svojeg nekadašnjeg napadačkog majstora.

We were deeply saddened to hear of the passing of our former player John Duncan, who died on Saturday at the age of 73.

We should like to extend our deepest condolences to his family and friends at this sad time.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 9, 2022