Nova sedmorica uhvaćenih Hrvata nakon nereda u Ateni: Grci napadaju ‘hrvatske zločince’

Nakon nereda u Ateni u kojima je zabilježena jedna ljudska žrtva, smrtno stradali 29-godišnji navijač, policija se i dalje bavi hvatanjem sudionika napada, a kako javljaju mediji u Grčkoj, sedmorica njih uhvaćeni su u pokušaju bijega.

Riječ je o sedmorki koja je došla do granice sa Sjevernom Makedonijom kada ih je policija zaustavila i privela.

Pokušaj bijega je zaustavljen reakcijom tamošnjih organa reda, a kako tvrde mediji u Grčkoj, u vozilu u kojem je bila uhvaćena skupina nalazili su se noževi i palice.

Sveukupno je nakon izbijanja nereda privedeno 100-tinjak ljudi.

AEK Athens fan dies and almost 100 arrested in shocking Champions League fan violence as Dinamo Zagreb tie postponed https://t.co/2qy7CffpAR

— Standard Sport (@standardsport) August 8, 2023