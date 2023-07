Nova saga oko Josipa Šutala: Dinamo odbio velikana, Vatreni za manje novaca seli u Italiju?

Autor: Ivan Lukač

Josip Šutalo jedan je od najboljih mladih stopera svijeta te ga žele brojni svjetski klubovi. Dinamo prima ponude tijekom cijelog ljeta, ali ih je za sada sve odbio.

U početku najviše ga je želio Leipzig kada se Gvardiol proda u City, ali i taj transfer je stao pa samim time se prestalo pričati o njegovom odlasku u Bundesligu.

Zadnjih dana Šutalo je bio blizu potpisa za nizozemskog velikana Ajax. Tamošnji mediji već su se raspisali o njemu, a klub iz Amsterdama je bio spreman platiti 18 milijuna eura.





Odlazi u Fiorentinu?

Međutim, Dinamo je to odbio. Čelni ljudi Dinama odlučili su ne prodavati igrače prije 3. pretkola Lige prvaka, kada bi hrvatski prvak trebao imati osiguranu najmanje skupinu Europske lige. A do tada bi se trebala, a i vjerojatno hoće ‘podebljati’ ponuda za Josipa Šutala. Dinamo želi 25 milijuna eura uz bonuse, no pristao bi i na 20.

Ipak, nije tu kraj. Izvori bliski talijanskoj Fiorentini tvrde da se Dinamu svidjela ponuda “viola” od 12 milijuna eura. Dinamo to još nije odbio nego kreću pregovori koji bi znatno povećali iznos.

Šutalo je prije dvije godine bio na posudbi u Istri 1961, a nakon toga se nametnuo u Dinamu i reprezentaciji Hrvatske. Za hrvatske prvake odigrao je 84 utakmice. Zabio je šest golova te četiri puta asistirao. Slavio je tri titule državnog prvaka u Dinamu.