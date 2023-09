Nova runda borbe za Dinamo, protivnici Mamića šire optimizam: Čekaju dvije ključne odluke skupštinara

Autor: Ivor Krapac

Skupština Dinama (18 sati)

Došli su i povjerenici iz redova navijača, njih sedam, čija bi verifikacija trebala biti presudna za prevagu na Skupštini.

Dario Šimić je po dolasku na sjednicu Skupštine pred kamerama rekao što predviđa.

“Očekujem da bude kvorum, da se odabere Izvršni i Nadzorni odbor, to bi nama kao Upravi olakšalo posao. Za kvorum je potreban 41 član”, rekao je Šimić, dio klupske struje koja se protivi nastavku utjecaja Zdravka Mamića u klubu.





Dario Šimić dodao je i što bi se moglo dogoditi s povjerenicima od kojih je sedam iz redova navijača zagrebačkih Plavih.

“Nisam pravnik, pa ne znam kada treba verificirati povjerenike iz redova navijača”, dodao je Šimić.

Najava sjednice Skupštine

U Dinamu je došao dan novog velikog okršaja, ali ne na terenu, već na novoj sjednici Skupštine kluba. Počinje u 18 sati, kada će na okupu biti predstavnici dvije struje koje su sučeljene u klubu, one koja se protivi bilo utjecaju Zdravka Mamića u klubu i druge koja se s njim povezuje, a njezin predvodnik je Damir Zorić.

S obzirom na to da Dinamo od posljednje sjednice Skupštine, održane u ožujku, nema Izvršni i Nadzorni odbor kluba, a Sportska inspekcija dala mu je rok do 15. studenog da se to promijeni, borba oko sastava ta dva tijela bit će u fokusu sukoba koji traje. Takva su očekivanja, a kako bi moglo biti bilo kakve odluke, potrebno je da se ustanovi i tijekom sjednice zadrži kvorum.









Za kvorum je potrebna nazočnost 41 skupštinara, a podsjetimo, na sjednici Skupštine prije pola godine dogodio se prekid zbog pada kvoruma nakon što su pripadnici struje koja se povezuje sa Zdravkom Mamićem napustili sjednicu.

Važan je i Statut

U borbi za nastavak funkcioniranja Dinama bez zastoja, važan je i izbor sedam povjerenika iz redova BBB-a, iz kruga navijača, a navijači zagrebačkih Plavih očekuju novi Statut i demokratizaciju odlučivanja u klubu, s većim navijačkim glasom nego do sada.

Donošenje novog Statuta je u zastoju, neće biti jedna od točaka dnevnog reda na ovoj sjednici Skupštine, zbog čega su navijači upozorili predsjednika Dinama Mirka Barišića da je pregazio svoju riječ nakon što je obećao da će se na tome raditi brže.