NOVA NADA ZA EUROPSKE PRVAKE: Makedonci ih osramotili, oživio ih obračun sa ženama

Kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo u kojoj je otprije sigurni Iran u gradu Mašadu s 2:0 slavio protiv Libanona obilježili su neredi u kojima su na meti bile žene s kupljenim ulaznicama. Unatoč tome, bio im je zabranjen ulazak na stadion, a kako bi se to spriječilo, spominje se i reakcija bacanja suzavca prema ženama koje su htjele na tribine.

Ovakva reakcija u gradu koji je poznat kao muslimansko vjersko središte odjeknula je u Italiji, a razlog je nada da bi Iran poslije ovog incidenta ispred stadiona mogao biti kažnjen. U najtežem slučaju, kazna bi mogla biti izbacivanje sa SP-a, a u talijanskim medijima zavrtjele su se spekulacije da bi to moglo ugurati njihovu reprezentaciju na veliko natjecanje u Kataru.

Podsjetimo, Talijani su u završnoj fazi europskih kvalifikacija zapeli porazom od Sjeverne Makedonije, koja ih je proteklog vikenda s 1:0 svladala u Palermu. Bio je to težak udarac za europske prvake, a ovu ‘vatru’ razbuktale su riječi Mehrdada Serajija, člana odbora Iranskog nogometnog saveza, koji je na Twitteru napisao da su mu stigle ‘zabrinjavajuće vijesti’ s adresa Fife i Azijskog nogometnog saveza nakon incidenta u Mašadu.

U Italiji se probudila nova nada, no opisujući kako stoje stvari, donekle ju je smirio Mediaset, koji je u osvrtu na ovu situaciju donio da nije izgledno administrativno izbacivanje Iranaca sa SP-a.

‘To bi graničilo sa znanstvenom fantastikom i ne možemo očekivati takav rasplet, no to je zadnja šansa da Italija ipak vidi SP’, objavila je poznataa talijanska mreža.

Iranian women who had bought tickets for the game vs Libanon were denied access to the stadium. They took days off from their work to come see their NT play in their city (Mashad).

Continuous disgrace from authorities, which will of course be continuously ignored by FIFA. https://t.co/OctY1Ll6Pm

— Navid Molaaghaei (@navidjaaan) March 29, 2022