NOVA HRVATSKA ZVIJEZDA U USPONU! Igra u fantastičnoj formi, ali ga čeka teška odluka

Ivo Grbić 2020. godine preselio je u Atletico Madrid iz Lokomotive, no u španjolskom velikanu nije dobivao priliku pokraj Jana Oblaka, jednog od najboljih golmana na svijetu.

Ove sezone je preselio u Lille na posudbu uz mogućnost otkupa za osam milijuna eura. Splićanin je sjajno krenuo u francuskom prvaku, dobio je šansu između vratnica i objeručke ju prihvatio i iskoristio.

Sjajne igre u Francuskoj zapele su za oko i Jorgeu Garciji, novinaru popularnog španjolskog lista As, koji mu je posvetio i jedan članak.

Grbić je u Atletico došao kao potencijalna zamjena za Oblaka, ali čini se da Slovenac ne namjerava ubrzo napustiti Atletico. Španjolce je posebno oduševila utakmica protiv Marseillea u kojoj je sačuvao netaknutu mrežu te obranio nekoliko izglednih situacija.

Hrvatski vratar ove je sezone za Lille odigrao 810 minuta, točnije svih devet susreta koje je francuski prvak imao. Sedam je bilo u prvenstvu, a dvije u Ligi prvaka gdje je također pokazao o kakvom se vrataru radi. No, Grbić u cijeloj situaciji ima i jedan veliki problem.

Naime, Atletico ga je u Francusku poslao na posudbu uz mogućnost otkupa, tako da će Hrvat na kraju sezone morati odlučiti hoće li ostati u Lilleu (ako se Francuzi odluče za transfer) ili će se vratiti u Atletico koji je oduševljen njegovim predstavama u Francuskoj. Tamo ga čeka žestoka borba s Oblakom za mjesto prvog vratara, dok bi u Lilleu ipak trebao biti prva opcija.

