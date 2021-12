NOVA HRVATSKA ZVIJEZDA JE ROĐENA! Svojim igrama i lucidnošću zaludio je Europu

Glavna teme pratitelja hrvatske nogometne reprezentacije zadnjih godina je tko će biti nasljednik Luke Modrića, veznjaka koji je obilježio zadnjih deset godina Reala iz Madrida, igrača koji je odnio Zlatnu loptu ispred Ronalda i Messija, i čiji će odlazak iz Vatrenih biti teško nadoknadiv.

No u Maksimiru je rastao jedan mladić, engleski komentatori uspoređivali su ga s Modrićem već prošle godine, a ugradio je i svoj obol u plasmanu Hrvatske na Svjetsko prvenstvo u Kataru, s dva gola Malti.

Po njegovom odlasku Dinamo je izgubio “glavu i rep”, ali u Rennesu zadovoljno trljaju ruke akvizicijom iz Zagreba, koja iz utakmice u utakmicu pokazuje zbog čega je proglašen nasljednikom Modrića u reprezentaciji.

Zaludio Francuze

Naravno, radi se o Lovri Majeru koji je zadnju utakmicu za njegov Rennes odradio maestralno i u potpunosti zaludio navijače i medije u zemlji Svjetskih prvaka.

U zadnjoj pobjedi njegovog kluba protiv Saint-Étiennea Lovro je ugradio tri asistencije, a Rennes je slavio 5:0, što je ostavilo bez posla trenera domaćina Claudea Puela, a za njegovu predstavu Majer je dobio ocjenu od 9,3, a Lovrine majstorije pogledajte OVDJE.

Eduardo Camavinga joined Real Madrid with the objective of eventually filling Luka Modrić’s shoes in midfield.

The man who replaced Camavinga — Lovro Majer — could be Modrić’s long-term successor for Croatia.









I wrote about Majer for @betcoza:https://t.co/ORzwAyLKOd pic.twitter.com/dfNG1Grwqv

— Zach Lowy (@ZachLowy) November 25, 2021