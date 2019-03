NOVA GLAVOBOLJA ZA DALIĆA! Jedan od ključnih Vatrenih otpao zbog ozljede, tko će ga zamijeniti?

U osmini finala Europa lige, Eintracht i Inter su u Frankfurtu odigrali bez golova 0-0, a najveću priliku na toj utakmici propustio je Marcelo Brozović. Hrvatski reprezentativac je u 22. minuti imao priliku zabiti gol iz jedanaesterca, ali je njegov udarac obranio vratar Trapp.

Brozović je za Inter igrao cijelu utakmicu, a Ivan Perišić do 58. minute, dok Ante Rebić zbog ozljede nije igrao za domaćine. Naknadno se saznalo kako je Perišić teren napustio prisilno, zbog ozljede zadnje lože. Njegov je trener kasnije uvjeravao da je sve u redu, no to će se još vidjeti.

“Ivan će se brzo oporaviti, on ima takvo tijelo koje mu omogućava da se brzo oporavi. Riječ je o zamoru materijala i ne mislim da se radi o težoj ozljedi”, rekao je trener Intera Luciano Spalletti o Hrvatu.

To nisu nimalo dobre vijesti za Zlatka Dalića uoči utakmica s Azerbadjžanom i Mađarskom, ali na raspolaganju ipak ima Vlašića, Brekala i Pjacu koji su prirodni na krilnim pozicijama.