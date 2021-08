NOVA AVANTURA HRVATSKOG TALENTA: Puno se naputovao, evo gdje sada dolazi!

Nakon što je prošlu sezonu završio kao igrač Birmigham Cityja, Alen Halilović i dalje će biti u akciji u engleskom Championshipu, u drugom rangu natjecanja tamošnjeg klupskog nogometa. Halilovićev novi klub je Reading, koji je njegov dolazak pozdravio objavom na društvenim mrežama.

Kako je otkrio klub u koji dolazi hrvatski veznjak napadačkog usmjerenja, pao je potpis na jednogodišnji ugovor.

Welcome to Reading, Alen! 🙌

We are delighted to announce the arrival of Croatian attacking midfielder, Alen Halilović who signs with the club on a one-year deal!#AlenArrives | #Royals150

— Reading FC (@ReadingFC) August 27, 2021