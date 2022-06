BORIO SE S ALKOHOLOM, ALI BIO JE GENIJALAC: Optuživali su ga i za korupciju, ali sve je to žestoko negirao

Autor: Dnevno.hr/I.L

Duge 23 godine navijači Nottingham Foresta, ali i ljubitelji Premier lige čekali su povratak kluba u najjači razred engleskog nogometa. Sada se dvostruki prvak Europe vratio.

Zaboravljena je priča kako su uopće postali prvaci Europe. Glavni krivac za to je Brian Clough, čudesni trener njihove zlatne generacije i čovjek s vrlo dobrom igračkom karijerom. Svojim igrama upisan je zlatnim slovima u povijest Middlesbrougha. Svoj trenerski put započeo je u Derbyju s kojim je postao prvak Engleske , a onda se preko Brightona i neuspješne avanture u Leedsu prihvatio posla u Nottinghamu.

Bio je nogometni genijalac i čovjek koji zapušteni klub doveo do krova Europe. Dva puta. Karakaterno najsličniji današnjim trenerima bio bi mu Jose Mourinho. Oštar na jeziku i siguran u ono što radi jer rezultati govore za njega. Preuzeo je klub koji je bio na dnu druge lige.





S dna na vrh i status legende

Zadržao je pet igrača koji su bili na dnu i zajedno na vrhu. Oni su bili kostur momčadi. Dovodio je igrače iz amaterskih klubova u kojima je vidio talent ili igrače iz velikih klubova koji nisu dobili šansu. Priča se tako da je stopera Lloyda doveo za perilicu rublja, a Birtles je napusto posao ljepljenja tapeta zbog njegovog poziva.

ON THIS DAY 2008: A statue of Brian Clough was unveiled in Nottingham city centre #NFFC pic.twitter.com/FlISQwmZbR — FootballAwaydays (@Awaydays23) November 6, 2020

Već ih je prvu sezonu stabilizirao i doveo do sredine tablice da bi već iduću sezonu osigurali plasman među elitu. Bila je to era kada je Liverpool dominirao i bio strah i trepet cijele Engleske. Mali klub koji je donedavno bio na dnu u sezoni 77/78 prošetao se prvom ligom. U prvoj povratničkoj sezoni uzeli su naslov i to pet kola prije kraja. Godinu dana kasnije u Madridu su podigli trofej prvaka Europe. U minhenskom finalu slavili su protiv švedskog Malmoa s 1:0 i ušli u povijest.

Nisu više mogli pratiti ritam Liverpoola u prvenstvu pa su Redsima pustili Englesku, ali Europa je ostala njihova. U velikom finalu u Madridu pobjedili su HSV kojeg je s klupe vodio Branko Zebec i tako postali jedina momčad koja ima više naslova prvaka Europe nego države.









Na klupi je Clough ostao sve do 1993. kada se klub vratio tamo gdje ga je našao, u drugu ligu, a on otišao u mirovinu. Imao je razne uspjehe poslije naslova u Kupu prvaka. Igrali su polufinale Kupa UEFA i osvojili dva liga kupa. Bio je trenerski genije i čovjek koji se svojom karizmom oduševio cijelu Englesku. Htjeli su da postane izbornik no to se nikad nije ostvarilo.

Pred kraja života borio se s alkoholom, a preminuo je od raka debelog crijeva u 69. godini. Na njegov sprovod došlo je oko 15 tisuća ljudi. Englezi ga i danas smatraju najvećim trenerom kojeg su ikad imali.