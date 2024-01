Nogometnu zvijezdu uhvatili u noćnom klubu iako je ‘bolestan’, za bezobrazluk je već plaćao

Ne treba im dodatno ometanje u sezoni u kojoj su trenutno na skromnom osmom mjestu u engleskom Premiershipu, ali za sve u Manchester Unitedu je takvo ometanje ipak došlo s obzirom na to da je jedna od njihovih zvijezda, 26-godišnji engleski reprezentativac Marcus Rashford, poprilično iskliznula ‘izvan tračnica’.

Manchester United će danas igrati protiv četvrtoligaša Newporta u 16-ini finala FA kupa, a Rashford je prije te utakmice izostao s treninga svoje momčadi, uz objašnjenje trenera Erika ten Haga da engleski reprezentativac ne može raditi zbog bolesti. No, pokazalo se da Rashford možda ipak nije toliko bolestan – s obzirom na to da je bio snimljen kako ulazi u jedan noćni klub.

Snimka je bila zabilježena u Belfastu, a pretpostavlja se da je 26-godišnji napadač kluba s Old Trafforda i engleske reprezentacije bio u Sjevernoj Irskoj u posjetu prijatelju koji igra za tamošnji prvoligaški klub Larne. S obzirom na to da se pojavila snimka kako ulazi u noćni klub, Rashford će odgovornima u Manchester Unitedu morati pojasniti o čemu je ovdje riječ.

Rashford je sada u nevolji zbog situacije prije utakmice u kojoj Manchester United danas gostuje u FA kupu, a ranije je već upadao u probleme zbog nestašluka i kršenja discipline. Nova snimka zabilježena je u petak u ranim satima, dok se ranije pamti i propuštanje jednog sastanka nakon što je predugo spavao, a ranije ove sezone i kasni izlazak nakon što je United u gradskom dvoboju u listopadu s 3:0 izgubio od Manchester Cityja.

Tada se engleski reprezentativac morao ispričati zbog odlaska na zabavu u noćnom klubu, sa sudjelovanjem u rođendanskoj proslavi koja je bila zakazana unaprijed, prije utakmice protiv Cityja. Za propuštanje sastanka, što se dogodilo u prosincu 2022., Rashford je bio kažnjen izostavljanjem iz momčadi u susretu s Wolverhamptonom, a prijetila mu je slična kazna i zbog izlaska poslije poraza u gradskom derbiju, proteklog listopada no tada je ionako morao propustiti utakmicu protiv Fulhama zbog ozljede.

Trener Ten Hag je Rashfordov odlazak na zabavu u noćnom klubu nakon poraza od Cityja nazvao neprihvatljivim, ali tada nije dublje ulazio u priču. “Svjestan sam što se dogodilo, pričao sam s njim o tome. To nije prihvatljivo, to sam i rekao, on se ispričao i tu je priča stala. Radi se o internoj stvari”, govorio je Ten Hag tada, dodajući i da Rashford dobro radi na treninzima te da vjeruje da je i izvan terena u stanju živjeti tako da bude pravi kada dođe vrijeme za utakmicu i za pomoć momčadi.

