Nogometni velikan u teškom stanju: Tužne vijesti za Kaisera Franza

Zabrinjavajuće vijesti dolaze nam iz Njemačke, gdje se zdravstveno stanje legende svjetskog i njemačkog nogometa Franzu Beckenbaueru jako pogoršalo.

Tu vijest potvrdio je i njegov dugogodišnji prijatelj Lothar Matthäus, koji je za njemačke medije zabrinuto izjavio:

“Franz Beckenbauer nije u najboljem zdravstvenom stanju. Franz je uvijek govorio da je najvažnija stvar u životu zdravlje, a on ga trenutno nema”, izjavio je Matthäus.

Lothar Matthäus reveals that Franz Beckenbauer is not doing well at the moment: “We wish him the best of health, and that he will be his old self again, with his energy. Of course we hope he gets better. Franz always said that health is the most important thing in life. He… pic.twitter.com/8pEsAkZmPA

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 22, 2023