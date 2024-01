Nogometni svijet tuguje za legendom: ‘Nećemo nikad zaboraviti što si napravio’

Rijetki su u svijetu nogometa ili općenito u sportu uspjeli napraviti koliko je kroz godine, u različitim ulogama, ostvario Franz Beckenbauer. Za njemačkom legendom tuguje nogometni svijet. Slavni igrač, trener i dužnosnik preminuo je sa 78 godina nakon što se borio s Alzheimerovom bolešću, a među reakcijama nakon tužne vijesti, odjekuju one iz njegove Njemačke, ali i drugdje.

U objavi koju je imala UEFA, krovna europska nogometna organizacija istaknula je koliko je značio veliki Nijemac koji je postao poznat kao Kaiser, u prijevodu, Car.

“Njegova svestranost bila je nenadmašna, vješto je balansirao između obrane i sredine terena, imao je sjajnu kontrolu lopte, a vizionarstvo u igri dovelo je do promjene načina kako se nogomet igra. Beckenbauerova ostavština jednog od najvećih u povijesti se ne može osporiti…” piše u objavi krovne europske nogometne organizacije.

