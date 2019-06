NOGOMETNI ROMANTIČARI U BUNDESLIGI: Klub izvlače navijači koji ne žele biti zli, nego samo dobri momci!

Svi pišu o tom klubu, dijele oduševljenje njegovim plasmanom po prvi puta u povijesti u Bundesligu, svi navode priče o navijačima koji su nekoliko puta spašavali klub, no nitko pritom ne navidi zašto je omiljeni Union iz Berlina u stalnoj nevolji.

Činjenica jest, u Berlinu nogomet nikad nije tako silno popularan kao u Munchenu, Hamburgu, Stuttgartu, Nunebergu. Prvoligaš Hertha gdje se ozbiljan nogomet počeo igrati i Niko Kovač ima svoju vojsku navijača, no u golemom gradu, pravom metropolisu s tisuća kazališnih, kino, umjetničkih predstava i nogomet se negdje izgubi.

Union Berlin je ispao protuteža takvom stavu, iako u nižim razinama, on i kao drugoligaš bio omiljen i okružen simpatijama nije se znao dovući na stabline gradske izbore financiranja. Što je za berlinsku širu javnost posve normalno i očekivano. Ta, Berlin ima tisuće događaja godišnje, i to na svjetskoj razini.

Sad kad se Union konačno plasirao u najbolje njemačko nogometno društvo svi su se okrenuli njihovim navijačima koji su uistinu nešto posebno. Oni jednostsvno ne žele biti zli, nego dobri momci.

Union ima 14.000 pretplata i stvarno odlične navijače. O tome najbolje govori podatak da na svakoj domaćoj utakmici imamo između 20 i 22 tisuće ljudi. Klub je sjajno organiziran, a točno je da su ga navijači brojnim akcijama spašavali, te da mu aktivno pomažu bez ikakvih naknada. Kao što je i točno da su nerijetko srditi na upravu i da služe kao neki korektiv za vođenje kluba.

No, to baš ne pomogne u nabavljanju novaca, pa je klub nerijetko pred kolapsom, što izazove bijes navijača, odmah potom i reakciju. Jer, grad se ne miješa, ako nisi zaradio i nisu u stanju zaraditi novac nemaš što tražiti pomoć, odgovaraju iz gradske uprave. I stoga se navijači za mnogo toga pitaju, ali i sami čine prave stvari. Kada se u nas piše o Union Berlinu i utjecaju navijača na rad kluba to nazivaju – uličnim vođenjem kluba.

Ipak, baš su navijači ti koji daju dušu Union Berlinu. Prije deset godina klub je opstao zahvaljujući svojim fanovima koji su masovno davali krv pa njenom prodajom spasili Union bankrota. Potom su „fizički“ pomogli u renoviranju stadiona kako bi se dobila licenca za drugoligaški rang, a 2012. godine tisuće članova kupilo je dionice i pomoglo u osiguravanja sredstava za izgradnju novog doma, stadiona.

Sada taj stadion predstavlja njihov drugi dom. “Kuća starog šumara” je prošle godine bila opremljena krevetima i foteljama kako bi navijači imali potpun ugođaj prilikom gledanja utakmica Svjetskog prvenstva na divovskom platnu. Ti navijači jednostavno žele biti zajedno čak i kad se ne igraju utakmice, to je taj poriv.

Svu muku navijača u održavanju kluba “zasjenila” je jedna druga navijčka akcija. Koja je spektakularna i kao početak dotične priče, ali i sada kada traje.

Naime, već 17 godina navijači Union Berlina na svom stadionu uoči Božića pjevaju Božićne pjesme. Okupi se i tridesetak tisuća ljudi sa svijećama i krenu: “Sille nacht, Sille nacht” (Tiha noć), a onda redom. Događaj je ubrzo poprimio veću društvenu turističku, pa i globalnu vrijednost. Turisti se otimaju kako bi nazočili toj divoti na stadionu.

A sve je započelo prije 17 godina, kada se na stadionu za Božić okupilo 89 navijača berlinskog drugoligaša. Pjevali su božićne pjesme od muke zbog serije poraza, ni slutili nisu da su postali prethodnica svjetske atrakcije. Danas je privilegija svakoga navijača Union Berlina biti na stadionu za Božić, kapacitet od 22.000 gledatelja postao je premali…

Union Berlin dugo je bio jedan od najstabilnijih njemačkih drugoligaša za koje je igrao Damir Kreilach, riječki internacionalac stekao je veliki ugled u Berlinu. Čak je bio i kapetan, doživio je ovacije kada je transferiran u SAD, ne pretjerujemo kad kažemo da su ljudi na tribinama i plakali.

Union Berlin zaista je poseban klub. Kada su saznali da je njihov igrač Köhler teško obolio, istog trenutka produljili su mu ugovor na još jednu godinu, kako bi mu dali do znanja da su s njime u najvažnijoj utakmici života.

Zapravo, od tih ljudi koji vole Union puno toga možemo naučiti o ljubavi i ljudskosti.